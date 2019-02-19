Суд оставил в силе приговор экс-супруге Джигарханяна

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Суд оставил в силе приговор экс-супруге Джигарханяна

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Виталина Цымбалюк-Романовская и Армен Джигарханян. Фото: © РИА "Новости" / Екатерина Чеснокова

Останкинский суд Москвы оставил в силе приговор бывшей жене актёра Армена Джигарханяна и экс-директору его театра Виталине Цымбалюк-Романовской.

Напомним, в ноябре 2018 года суд приговорил Цымбалюк-Романовскую к 200 часам обязательных работ по делу о нарушении неприкосновенности частной жизни.

Адвокаты осуждённой настаивали на том, что в её действиях отсутствует состав преступления, в то время как адвокат Джигарханяна настаивал на неизменности обвинительного приговора. Сам актёр на заседание суда не явился.

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