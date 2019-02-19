"Признаки пропаганды". Украина запретила ввоз ещё 19 российских книг

Среди запрещённых – детские книги, произведения, написанные в советское время, и многие другие.

Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины запретил ввоз ещё 19 российских книг, усмотрев в них "признаки пропаганды".

— Отказ был дан на основании выводов экспертного совета Госкомтелерадио по вопросам анализа и оценки издательской продукции по отнесению её к такой, которая не разрешена к распространению на территории Украины, — говорится в сообщении ведомства.

Среди запрещённых книг есть ряд детских произведений, книг советского периода, в которых демонстрируется символика СССР, книги, в которых упомянуты имена, внесённые в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности Минкульта Украины, а также книги, "построенные на примерах работы властных структур РФ".

— Отказано в разрешении на ввоз книги Игоря Намаконова "Кроссфит мозга: Как подготовить себя к решению нестандартных задач", в которой как мантра повторяются слова: "Россия удивительная и удивляющая страна, а мы, её граждане, удивительные люди", — говорится в сообщении.

Как писал ранее Лайф, в 2018 году Госкомтелерадио запретило ввоз в страну около 477 тысяч экземпляров книг, посчитав их содержание антиукраинским, а в начале февраля нынешнего года — запретило ввоз книг Сергея Довлатова.