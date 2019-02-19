При сходе лавины в Швейцарии пострадали четыре человека

В результате схода лавины на швейцарском курорте Кран-Монтана пострадали четыре человека. Об этом сообщает местная полиция.
Один из травмированных находится сейчас в больнице, у оставшихся зафиксированы незначительные повреждения.
При этом поиск туристов продолжается, так как под снегом могут оставаться люди.
Ранее Лайф сообщал, что на горнолыжном курорте в городе Кран-Монтана в Швейцарии сошла снежная лавина. Россиян среди пострадавших нет.
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