При сходе лавины в Швейцарии пострадали четыре человека

В результате схода лавины на швейцарском курорте Кран-Монтана пострадали четыре человека. Об этом сообщает местная полиция.

Один из травмированных находится сейчас в больнице, у оставшихся зафиксированы незначительные повреждения.

При этом поиск туристов продолжается, так как под снегом могут оставаться люди.

Ранее Лайф сообщал, что на горнолыжном курорте в городе Кран-Монтана в Швейцарии сошла снежная лавина. Россиян среди пострадавших нет.