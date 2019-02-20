В Газе 20 палестинцев ранены в столкновениях с израильскими военными

В ходе стычек с израильскими военными в секторе Газа пострадало 20 палестинцев, пишет издание Jerusalem Post.

Отмечается, что во время протестов, организованных движением ХАМАС, израильские солдаты применили к демонстрантам слезоточивый газ. В ответ протестующие кидали в них камни и горящие покрышки.

По предварительной информации, 13 человек получили отравления слезоточивым газом, а ещё семь демонстрантов — огнестрельные ранения.

Ранее Лайф писал, что в стычках с израильскими военными пострадало девять палестинцев.