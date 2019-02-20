Украина проведёт совместные учения с ЕС по "отражению российских кибератак"

По мнению Совета нацбезопасности и обороны, необходимо подготовиться "к отражению военной агрессии в киберпространстве" в преддверии выборов.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов сообщил о намерении провести совместные учения с Евросоюзом по "отражению российских кибератак". Соответствующее заявление опубликовали на сайте Совета.

По словам политика, в преддверии выборов на Украине необходимо подготовиться "к отражению военной агрессии в киберпространстве".

— Имеющаяся информация свидетельствует о намерениях России задействовать весь арсенал, в том числе и кибернетические средства, для влияния на демократическое волеизъявление украинского народа, — указывается в заявлении пресс-службы.

По предварительным данным, учения планируют провести в ближайшее время.

Как сообщал Лайф, ранее президент Украины Пётр Порошенко попросил Верховную раду допустить на территорию Украины иностранных военных для проведения учений в 2019 году.