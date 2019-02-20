Оппозиционный парламент одобрил доступ гуманитарной помощи в Венесуэлу

Венесуэльский парламент, находясь в распоряжении оппозиции, разрешил доступ для гуманитарной помощи в страну. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте Национальной ассамблеи.
Как сообщили сотрудники пресс-службы, глава оппозиции Хуан Гуайдо назвал данное событие "историческим".
По предварительным данным, поставки гуманитарной помощи начнутся 23 февраля.
Напомним, ранее венесуэльский лидер Николас Мадуро назвал гуманитарную помощь прикрытием для уничтожения независимости страны. Его поддержала представитель МИД РФ Мария Захарова, которая назвала обещания США о помощи Венесуэле "провокационным вмешательством".
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