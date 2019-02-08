Мадуро назвал гумпомощь прикрытием для уничтожения независимости Венесуэлы

По мнению политика, Запад пытается реализовать план по захвату природных ресурсов страны.

Доставка гуманитарной помощи Венесуэле используется Западом как прикрытие для уничтожения независимости республики. Об этом заявил президент латиноамериканской страны Николас Мадуро.

— Независимость и суверенитет страны пытаются уничтожить под предлогом доставки гуманитарной помощи. Нашу страну пытаются дестабилизировать, но это не принесло [им] успеха, — заявил лидер Венесуэлы журналистам.

По его словам, Запад пытается реализовать план по захвату природных ресурсов Боливарианской Республики по ливийскому и сирийскому сценариям. Мадуро отметил, что "внутрь страны была внедрена "пятая колонна", но достичь задуманного они пока не смогли. Политик подчеркнул, что Каракас не позволит "сформировать террористические группы" в Венесуэле.

Напомним, 23 января лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя исполняющим обязанности президента Боливарианской Республики. В его поддержку выступили США, Канада, Бразилия и ряд других стран. Действующий президент Николас Мадуро обвинил Штаты в попытке госпереворота.