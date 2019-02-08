Мадуро назвал гумпомощь прикрытием для уничтожения независимости Венесуэлы

Доставка гуманитарной помощи Венесуэле используется Западом как прикрытие для уничтожения независимости республики. Об этом заявил президент латиноамериканской страны Николас Мадуро.
— Независимость и суверенитет страны пытаются уничтожить под предлогом доставки гуманитарной помощи. Нашу страну пытаются дестабилизировать, но это не принесло [им] успеха, — заявил лидер Венесуэлы журналистам.
По его словам, Запад пытается реализовать план по захвату природных ресурсов Боливарианской Республики по ливийскому и сирийскому сценариям. Мадуро отметил, что "внутрь страны была внедрена "пятая колонна", но достичь задуманного они пока не смогли. Политик подчеркнул, что Каракас не позволит "сформировать террористические группы" в Венесуэле.
Напомним, 23 января лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя исполняющим обязанности президента Боливарианской Республики. В его поддержку выступили США, Канада, Бразилия и ряд других стран. Действующий президент Николас Мадуро обвинил Штаты в попытке госпереворота.
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