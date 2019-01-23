Канада и Бразилия признали Гуайдо главой Венесуэлы, Мексика поддерживает Мадуро

Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил о признании Хуана Гуайдо — лидера оппозиции и спикера парламента Венесуэлы — временно исполняющим обязанности президента Боливарианской Республики, аналогичное заявление сделали и представители властей Канады, Парагвая, Колумбии, Аргентины, Перу.

— Министерство иностранных дел и международной торговли Канады сообщило, что Канада признаёт Хуана Гуайдо новым президентом Венесуэлы, — сообщил телеканал CBC News в своём твиттере.

Также сообщается, что представитель МИД Мексики Роберто Веласко в интервью местной газете заявил, что мексиканское правительство по-прежнему признаёт в качестве законного президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Напомним, ситуация в Венесуэле накалилась в последние годы на фоне недоверия к президенту Николасу Мадуро, а также из-за значительной девальвации национальной валюты и гиперинфляции, которая достигла 1 700 000% за последний год. После попытки мятежа военных страну захватили народные протесты.

На одном из митингов в Каракасе лидер оппозиции и председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо провозгласил себя и. о. президента страны. Это заявление уже поддержали в США — президент Дональд Трамп и глава Госдепа Майк Помпео призвали Мадуро передать власть Гуайдо.