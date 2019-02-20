"Приняли к сведению". В НАТО отреагировали на послание Путина

Некоторые положения, прозвучавшие сегодня в Гостином Дворе, альянс счёл "неприемлемыми".

В НАТО ознакомились с содержанием Послания президента России Федеральному собранию. Об этом заявил журналистам заместитель официального представителя альянса Пирс Казалет. По данным РИА "Новости", в организации "приняли к сведению" позицию российского лидера, но некоторые положения, прозвучавшие в послании, альянс счёл "неприемлемыми".

— Мы приняли к сведению послание президента Владимира Путина от 20 февраля. Российские заявления с угрозами нацелиться на союзников неприемлемы. Мы призываем Россию сосредоточиться на возвращении к соблюдению Договора о ракетах средней и меньшей дальности, — приводит агентство слова представителя НАТО.

Напомним, что в ходе своего послания президент России заявил, что Вашингтон сам нарушает условия ДРСМД, ищет виновных, а своих сателлитов заставляет "подхрюкивать" им. Тем не менее Путин подчеркнул, что Россия не намерена первой размещать такие ракеты в Европе, но если они будут произведены и поставлены на российском континенте, то это резко обострит ситуацию и мы будем вынуждены предпринять зеркальные шаги.