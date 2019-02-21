"Зачем нервничать". Захарова прокомментировала реакцию НАТО на послание Путина

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала Запад "не нервничать" из-за Послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Так она прокомментировала реакцию НАТО на выступления российского лидера.

— Зачем сразу так нервничать. Ровно год назад западные партнёры наперебой заявляли, что "российских мультиков" с новейшими видами вооружений опасаться не надо, что всё это блеф Кремля. А теперь вдруг "поняли", что "в объективе", и даже начали "догадываться", к чему он прикреплён? — написала Захарова в "Фейсбуке".

Она подчеркнула, что российская сторона неоднократно повторяла, что все меры — исключительно ответные, "в случае агрессивных действий партнёров".

Напомним, ранее в НАТО прокомментировали Послание президента России Федеральному собранию: альянс "принял к сведению" позицию российского лидера, но некоторые положения выступления в организации сочли "неприемлемыми".