На Украине заявили о сокращении населения в 2018 году

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На Украине заявили о сокращении населения в 2018 году

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Фото: © AP Photo/Sergei Chuzavkov

По итогам 2018 года Государственная служба статистики Украины зафиксировала сокращение численности населения на 233,2 тысячи человек. Об этом сообщается на сайте ведомства.

— Численность населения Украины по оценке на 1 января 2019 года составила 42,15 миллиона человек. За 2018 год численность населения уменьшилась на 233,2 тысячи человек, — говорится в сообщении.

В отчёте также отмечается, что на данный момент остаётся существенным превышение смертности над рождаемостью: на 100 умерших — 57 новорождённых.

Ранее Лайф сообщал, что кандидат в президенты Украины Виталий Скоцик обвинил прошедшую медицинскую реформу в ускорении "вымирания украинцев". При этом его коллега и соперник на грядущих выборах Евгений Мураев заявил, что, если в ближайшем будущем страну покинет ещё один-два миллиона человек, она может повторить судьбу стран Прибалтики.

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