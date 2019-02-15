Кандидат в президенты рассказал, что ускорило "вымирание украинцев"

Экс-лидер Аграрной партии Украины и кандидат в президенты страны на грядущих выборах Виталий Скоцик обвинил медицинскую реформу в стране в росте смертности населения. Это заявление он сделал в эфире телеканала "Наш".

— Реформирование просто ускорило вымирание украинцев, которое и без того идёт бешеными темпами, — сказал он.

По словам Скоцика, несмотря на демонстрируемые показатели успешности реформы, её результаты не были достигнуты. А сама она, по его мнению, является преступлением против украинского народа, которое совершила и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун. И эту ответственность она должна разделить с членами правительства и руководителями, которые её поддерживают, добавил политик.

Напомним, 6 апреля 2017 года украинский парламент принял законопроект, который "декоммунизировал украинскую медицину", его главным вдохновителем стала Ульяна Супрун. Ранее Лайф сообщал, что по итогам 2018 года смертность на Украине почти в два раза превысила рождаемость.