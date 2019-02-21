В Австрии рассказали США, почему будут развивать "Северный поток — 2"

Австрия выступает за проект "Северный поток — 2", потому что заинтересована в надёжности энергоснабжения страны. При этом, несмотря на позицию Вашингтона, Вена продолжит развивать газопровод. Об этом после переговоров с президентом США Дональдом Трампом заявил федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц.

— Мы будем дальше продвигать этот проект. У нас не было бы проблем в покупке газа в США, но до тех пор, пока цена в России лучше, чем в США, Россия привлекательнее для нас как партнёр в этом вопросе. Я думаю, он как бывший бизнесмен может понять, здесь у нас просто разные интересы, — заявил Курц в эфире телеканала ORF-2.

Проект "Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток трубопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Как сообщал Лайф, США выступают против его строительства, кроме того, американские сенаторы подготовили новый пакет антироссийских санкций, которые отчасти связаны с "Северным потоком — 2".