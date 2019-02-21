Военный эксперт рассказал о возможностях новейшей ракеты "Циркон"

Новейшие российские ракеты "Циркон" способны всего за пять минут гарантированно уничтожить ключевые элементы управления на территории США. Об этом журналистам заявил контр-адмирал в отставке, Герой России, кандидат технических наук Всеволод Хмыров.
— Что можно сделать за это время? В лучшем случае обнаружить летящие к цели ракеты, но никак их не перехватить. Такая гиперзвуковая система, как "Циркон", практически прошивает любую систему ПВО и ПРО. Защиты от неё нет, — сказал он.
По словам Хмырова, российская ракета может стать серьёзным противовесом американским ракетным системам, которые могут появиться в Европе после выхода Москвы и Вашингтона из ДРСМД. Он отметил, что наличие у России оружия гарантированного поражения создаёт угрозу не только европейским установкам США, но и "центрам принятия решений" в Северной Америке.
При этом эксперт отмечает, что на каждом корабле, несущем "Циркон", имеется порядка 40 ракет. Исходя из количества таких кораблей, проходящих службу в Западной Атлантике и Восточной части Тихого океана, а также количества их боезапаса, Хмыров делает вывод, что на каждом направлении оказывается "два-три" корабля. Это, в свою очередь, внушает уверенность в поражении командных центров.
Как писал Лайф, 20 февраля о новой российской разработке в Послании Федеральному собранию рассказал президент России Владимир Путин. Ракета будет обладать скоростью девять махов и дальностью более тысячи километров. По словам главы государства, работы идут точно по намеченному графику.
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