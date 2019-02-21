Военный эксперт рассказал о возможностях новейшей ракеты "Циркон"

По словам Всеволода Хмырова, количество российских кораблей в Западной Атлантике, оснащённых новым ракетным комплексом, обеспечивает поражение "пунктов принятия решений".

Новейшие российские ракеты "Циркон" способны всего за пять минут гарантированно уничтожить ключевые элементы управления на территории США. Об этом журналистам заявил контр-адмирал в отставке, Герой России, кандидат технических наук Всеволод Хмыров.

— Что можно сделать за это время? В лучшем случае обнаружить летящие к цели ракеты, но никак их не перехватить. Такая гиперзвуковая система, как "Циркон", практически прошивает любую систему ПВО и ПРО. Защиты от неё нет, — сказал он.

По словам Хмырова, российская ракета может стать серьёзным противовесом американским ракетным системам, которые могут появиться в Европе после выхода Москвы и Вашингтона из ДРСМД. Он отметил, что наличие у России оружия гарантированного поражения создаёт угрозу не только европейским установкам США, но и "центрам принятия решений" в Северной Америке.

При этом эксперт отмечает, что на каждом корабле, несущем "Циркон", имеется порядка 40 ракет. Исходя из количества таких кораблей, проходящих службу в Западной Атлантике и Восточной части Тихого океана, а также количества их боезапаса, Хмыров делает вывод, что на каждом направлении оказывается "два-три" корабля. Это, в свою очередь, внушает уверенность в поражении командных центров.

Как писал Лайф, 20 февраля о новой российской разработке в Послании Федеральному собранию рассказал президент России Владимир Путин. Ракета будет обладать скоростью девять махов и дальностью более тысячи километров. По словам главы государства, работы идут точно по намеченному графику.