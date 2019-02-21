Задержанного за массовую драку блогера заподозрили в терроризме

Молодой человек, на инстаграм которого подписано 120 тысяч аккаунтов, отрицает подозрения на свой счёт.

Блогер Алибек Мирзеханов был допрошен сотрудниками ФСБ. Уроженец Дагестана был задержан по подозрению в массовой драке в кафе на юго-востоке Москвы, а теперь его подозревают в вербовке на террористическую деятельность.

— Следователи ФСБ допрашивали его всю ночь в качестве подозреваемого по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ ("Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической") и по ч. 1 ст. 205.1 УК РФ ("Склонение, вербовка в террористическую деятельность"), —цитирует ТАСС адвоката Шамиля Яндарбаева, который представляет интересы Мирзеханова.

По словам адвоката, блогера подозревают в том, что с 2014 года по настоящее время он склонял людей ехать в Сирию. Юрист полагает, что следствие попросит Мещанский суд Москвы вынести Мирзеханову меру пресечения в виде заключения под стражу, ведь только по одной из статей, по которой обвиняют молодого блогера, ему может грозить до 20 лет лишения свободы.

Ранее Лайф рассказывал, что Мирзеханов был задержан по делу о массовой драке у кафе "Неолит" 14 февраля. Там было задержано более 20 человек. А в квартире блогера на Филёвском бульваре был проведён обыск.