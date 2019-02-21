Песков: Путин недоволен ходом выполнения его поручений о защите бизнеса

В ходе оглашения Послания Федеральному собранию президент потребовал отказаться от всего, что мешает инициативе и свободе предпринимательства.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признался, что главу государства не устраивает эффективность выполнения его поручений по защите бизнес-сообщества. Об этом он заявил во время общения с журналистами. Песков добавил, что тема защиты предпринимателей, в том числе от необоснованного уголовного преследования, непременно будет фигурировать в списке поручений по итогам Послания президента Федеральном собранию.

— Действительно, президент недоволен эффективностью выполнения поручений в этой области и достаточно однозначно озвучил свои установки на этот раз, — подчеркнул представитель Кремля.

Песков обратил внимание, что формулировки послания были "предельно конкретными", не допускающими трактовок или какого-то "размывания идей и основных ориентиров".

Отметим, что тема защиты бизнеса действительно оказалась одной из ключевых на прозвучавшем накануне Послании Федеральному собранию страны. Президент России Владимир Путин потребовал отказаться от всего, что мешает инициативе и свободе предпринимательства, и заявил, что добросовестный бизнес "не должен постоянно ходить под статьёй".