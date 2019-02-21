Впервые в истории. Две женщины одновременно выйдут в открытый космос

Комиссия ЦПК подтвердила, что основной и дублирующий экипажи МКС готовы к полёту.

Американские женщины-бортинженеры Энн Макклейн и Кристина Кок в этом году планируют выйти с МКС в открытый космос вдвоём. Слова астронавтов в Центре подготовки космонавтов на предполётной конференции приводит РИА "Новости".

— Как я понимаю, на данный момент мы с Макклейн назначены на выход в открытый космос, — рассказала Кок.

Во второй части 58-й долговременной экспедиции МКС примут участие россиянин Алексей Овчинин и граждане США Тайлер и Кристина Кок. Запуск корабля "Союз МС-12" планируется совершить меньше чем через месяц — 14 марта. В данный момент на орбите находятся россиянин Олег Кононенко, француз Давид Сен-Жак и американка Энн Макклейн.

Первой женщиной, которая вышла в открытый космос, стала советский космонавт Светлана Савицкая в 1984 году. Команды космонавтов, совершающих выходы в открытых космос, никогда не состояли только из женщин.

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