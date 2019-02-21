ВШЭ отстранила от занятий почти 500 студентов за отсутствие прививок от кори

Высшая школа экономики отстранила от занятий 451 студента за отсутствие сведений об иммунном статусе по кори. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу учебного заведения. Там пояснили, что руководство вуза решило последовать рекомендациям Роспотребнадзора. Ограничительные меры будут действовать до 22 февраля.
— Остаются отстранёнными от занятий 398 студентов бакалавриата и 53 студента магистратуры факультета коммуникаций, медиа и дизайна, — комментируют в НИУ ВШЭ.
Отметим, что с начала февраля очаги кори зафиксированы в Москве, Санкт-Петербурге и Ямало-Ненецком АО. Лайф разбирался, есть ли опасность распространения эпидемии заразной болезни по стране.
По мнению медиков, вакцинация — это единственный способ избежать заражения корью.
Корь — вирусная инфекция, при которой возникает интоксикация, лихорадка и особая сыпь, а также поражаются слизистые оболочки органов зрения и дыхательных путей. Корь очень опасна осложнениями и может привести к летальному исходу.
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