Корь уже в Москве, Питере и ЯНАО. В России эпидемия?

Новые очаги кори зафиксированы в Москве, Санкт-Петербурге и Ямало-Ненецком АО. Лайф разбирался, есть ли опасность распространения эпидемии заразной болезни по стране.

В Москве обнаружили новый очаг кори. Хостел "Тут как дома" по адресу ул. 1-я Машиностроения, дом 5 разместил у себя заражённых трудовых мигрантов, 25 из них уже госпитализированы. Мы отправились на место и поговорили с одним из постояльцев. Он рассказал, что только после того, как скорая увезла первых зараженных, всем жильцам стали делать прививки. В отношении самого хостела уже составлен протокол об административном правонарушении.

Как заявили в московском Роспотребнадзоре, у иностранного рабочего не было прививки от кори. А первый заражённый из этого очага заболел 28 января. Кстати, в тот же день был объявлен карантин в московской школе. Второго инфицированного мигранта доставили в больницу уже 3 февраля.

— В хостеле "Тут как дома" на юго-востоке столицы управление Роспотребнадзора в тот же день приступило к проведению эпидемиологического расследования. После медосмотра рабочих, проживающих в хостеле, были госпитализированы ещё 23 человека с диагнозом "ОРВИ, контакт с корью". На строительных площадках ведомство привило 1370 человек, сейчас вакцинация продолжается, — сообщается на портале ведомства.

Так привиты или нет?

Специалисты Роспотребнадзора продолжают медицинские осмотры и наблюдения за контактными лицами, идёт активная вакцинация непривитых. Пока сообщается, что все работники хостела здоровы и привиты против кори. При этом в самом общежитии "Тут как дома" по телефону Лайфу довольно раздражённо ответили: "Без комментариев..." А корреспонденту Лайфа на месте событий удалось поговорить с одним из сотрудников, который заявил буквально следующее:

— Я не делал прививку, у меня её нет. Скорая приезжала, три машины было.

В Роспотребнадзоре уточнили, что в этом помещении зафиксировали нарушения санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации общественных зданий.

Корь идёт на север

— В Ямало-Ненецком автономном округе из-за одного вахтового рабочего из Ижевска, который заболел 1 февраля, экстренно вакцинировали ещё 639 человек, работающих на месторождении в Тазовском районе, — сообщают местные СМИ со ссылкой на окружной Роспотребнадзор. Самого заболевшего отвезли в больницу в Новый Уренгой.

Очередной случай заражения корью зафиксировали в самолёте Пермь — Москва. Инфицированный ребёнок из Прикамья мог заразить более 200 человек. Об этом в своей соцсети сначала сообщала педиатр Екатерина Потерява, позже его подтвердила и министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова. Сейчас все пассажиры этого рейса проходят экстренную вакцинацию.

Ранее Лайф писал о распространении заболевания в столичном регионе. Сейчас корь стремительно захватывает и другие регионы страны: Санкт-Петербург объявили "территорией, неблагополучной по кори". Об этом говорится в постановлении "О дополнительных мерах по предотвращению распространения кори в СПб" филиала Роспотребнадзора в Северной столице. Очаг распространения выявили ещё в январе во Фрунзенском районе города, сейчас корь распространилась далеко за пределы этого района.

Заболевшие корью — сами виноваты

Сегодня глава питерского Роспотребнадзора Наталия Башкетова подтвердила 8 случаев заражения корью в городе, из них четыре ребёнка, и также отметила, что вспышка кори в городе могла начаться по вине непривитых. Для борьбы с распространением опасной болезни среди населения планируют проводить разъяснительную работу.

Только за прошлый 2018 год в Питере заболеваемость корью возросла в 17 (!) раз в сравнении с предыдущим годом. 80% заболевших не делали прививок от кори. Всего было зарегистрировано 54 случая. Причём 42 из них не "завозные", как было раньше, а местные.

Падает коллективный иммунитет

Виталий Зверев, академик Отделения профилактической медицины РАМН, директор ГУ НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова РАМН пояснил Лайфу, что в причинах столь массового распространения ещё предстоит разбираться, ведь речь уже идёт не только о "завозной" кори.

— То, что сейчас происходит в разных регионах России, — это далеко не норма. У нас были годы, когда фиксировали вообще какие-то единичные случаи, причём завозной кори. Здесь надо разбираться, особенно если пошли уже не завозные случаи.

По словам Виталия Зверева, завозные случаи тоже распространяются молниеносно, когда падает так называемый коллективный иммунитет, снижается процент привитых.

Было бы ещё чем прививаться

Единственный способ борьбы с корью — массовая вакцинация, объясняют врачи. Медики призывают срочно делать прививки. Однако не везде сегодня есть такая возможность. На сайт губернатора Псковской области поступило обращение от матери, которая возмущена отсутствием вакцины в поликлинике.

"В Великолукской детской поликлинике нет вакцины от кори, ребёнку год, положена прививка "корь-краснуха-свинка", причём одной вакциной. Но в Псковской области, как всегда, нет вакцины, есть только от краснухи. Почему так? В прошлом году были проблемы с вакциной от полиомиелита, теперь корь. Когда можно будет привить ребёнка от этих трёх заболеваний? Когда закончится этот дефицит у нас в области?" — пишет местная жительница Екатерины Лабецкая.

На момент написания статьи обращение Лайфа в пресс-службу Роспотребнадзора осталось без ответа. Корь тем временем продолжает распространяться.

— Это опасное заболевание поражает практически всех непривитых в районе очага, — напоминает директор Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины Минздрава, профессор, доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН Оксана Драпкина. — Это очень заразное заболевание. Надо обязательно прививаться. Вакцинирование — единственный способ защиты.

А вот бывший главный санитарный врач страны, а ныне замглавы Комитета Госдумы по образованию Геннадий Онищенко не считает, что ситуация с распространением кори в Москве опасная. В интервью ТАСС Онищенко заявил, что это единичные случаи и каких-то дополнительных мер не потребуется.