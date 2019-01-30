Корь уже в Москве. Какие районы в зоне риска?

Корь добралась до столицы. Life.ru выяснил, как защититься от смертельной опасности, сколько времени сохраняется иммунитет после прививки и когда повторить вакцинацию.

В Москве зарегистрировали два очага распространения болезни. Официальная информация о случаях заражения появилась на сайтах двух московских школ: "Богородской" № 1797 — в Восточном административном округе и "Раменки" № 1434 — в Западном. В сообщении говорится о введении карантина.

Эпидемия или вспышка?

В Московском отделении Роспотребнадзора подтверждают всего четыре случая заражения опасной болезнью. Однако практикующие врачи уверены, что их намного больше. Врач — педиатр-вакцинолог Евгений Тимаков сообщил Life.ru о том, что каждый день получает звонки с жалобами на заболевание корью.

— У меня 16 лет практики, и за первые 12 лет я корь встречал только один раз. А в последние годы — чуть ли не каждый день. В России три года идёт эпидемия кори. И этих случаев не несколько, а довольно много, причём не только в Москве, по всей стране. К нам в медицинский центр сейчас регулярно обращаются с подозрением на корь после контактов с заражёнными, сообщая, что заболевание выявлено в подъезде очередного дома в Москве. Пациенты также сообщают о случаях заражения в детском саду или школе. Каждый день у нас один-два звонка обязательно по поводу кори. Вот только сегодня уже два было, — сообщил Евгений Тимаков Life.ru.

Ранее Life.ru писал о регистрации случаев кори в России. Однако эксперты уверяли, что она встречается в основном в приграничных районах. Сейчас тоже продолжают поступать сообщения о заболевших корью из регионов. Во Владимирской области на прошлой неделе в два раза возросло количество заражённых: с 25 до 49 человек. Как говорят представители медицинского сообщества, эти вспышки кори, которые многие называют эпидемией, — последствия массового отказа от вакцинации, который фиксировали в прежние годы в том числе и в России.

Заразились те, кто отказался от прививки

В Роспотребнадзоре Life.ru подтвердили, что заражаются только те, кто не привит. И в Москве это четыре единичных случая. Как заявили в ведомстве: "Число заболевших в столице не изменилось, распространения нет, и это даже не вспышка".

В августе 2018 года, когда ВОЗ зарегистрировала самый высокий показатель заболеваемости в Европе с 2010 года, официальные ведомства предупреждали об опасности заразиться в поездках по ЕС. При этом ситуацию в России называли стабильной из-за высокого процента вакцинированных. В то же время аналитики, ссылаясь на данные Роспотребнадзора и Европейского бюро ВОЗ, сообщали, что основной удар кори в прошлом году в России пришёлся именно на Москву. Тогда официально сообщали о почти двух с половиной тысячах зарегистрированных случаев болезни и трёх — с летальным исходом.

Могут заболеть даже вакцинированные...

В Роспотребнадзоре напоминают о важности вакцинопрофилактики. Это единственное эффективное средство против кори, говорят медики. Прививка даёт почти стопроцентную гарантию на 20 лет, утверждается в сообщении Роспотребнадзора, примерно столько сохраняется иммунитет к кори после вакцинации. Врач — иммунолог-вирусолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов напомнил Life.ru, что, вопреки мнению о продолжительности поствакцинального иммунитета к кори в течение 20 лет, возможно заболевание вакцинированных уже через 5–7 лет.

— Это воздушно-капельная инфекция, и она очень контагиозна, то есть заразна. Практически все невакцинированные будут болеть, если в классе или в подъезде есть хоть один инфицированный, — добавил он.

Делать ли прививку повторно и когда?

Специалисты напоминают, что в возрасте 25 лет нужно делать повторную вакцинацию. Первую профилактическую прививку делают в 1 год, потом проводят ревакцинации в 6 лет.

— Непривитые и не болевшие корью дети с 1 года до 18 лет, а также взрослые до 35 лет (декретированные контингенты до 55 лет) должны быть привиты! — призывает Роспотребнадзор.

Врачи также напоминают, что корь сейчас бушует в приграничных странах. — Отправляясь в них, нужно заранее сделать прививку, — говорит Владислав Жемчугов.

— О повторной вакцинации стоит задуматься, если после первой вакцинации прошло 20 лет и больше, при этом вы едете в страну или регион, где распространено это заболевание. Например, сейчас оно встречается в Западной Европе, Грузии и на Украине.

О сроках карантина в школах

Врач Владислав Жемчугов пояснил, что российские школы обязаны ввести карантин по согласованию с Роспотребнадзором, если есть хоть один заболевший в классе.

Как заявил директор "Богородской" школы Алексей Нефёдов, карантин установлен сразу после выявления первого случая заражения корью. Он действует с 24 января в школе по адресу 1-я Гражданская, дом 96. Карантин продлится 21 день. На официальном сайте Раменской школы № 1434 также есть приказы о введении карантина на 21 день, противоэпидемические мероприятия проводят в первом и втором корпусах на улице Раменки, дом 15.

Медики поясняют, что продолжительность инкубационного периода, когда заболевание развивается, примерно три недели. За это время как раз заболеют все, кто уже был заражён. Заболевание развивается начиная с 10-14-го дня после контакта с заражённым. А если очаг в школе, все заболевают одновременно, то есть все могут переболеть в течение недели и опасность уйдёт, поэтому карантин устанавливают примерно на этот срок.

Ранее Life.ru уже сообщал, что в одной из московских школ, где обнаружили корь, ввели карантин. Противоэпидемические меры проводят и в больницах, в которые ежедневно поступают десятки человек, сообщают медики.