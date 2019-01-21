Шёл XXI век. Откуда России грозит эпидемия кори

С осени в России всё чаще появляются сообщения о заражении корью. Последний эпизод — 25 заболевших цыган во Владимирской области — Роспотребнадзор связывает только с отсутствием прививок. Однако военные эксперты не исключают возможности заражения корью с приграничных территорий. Лайф разбирался, какова реальная опасность эпидемии кори в стране.

Случаи заражения в России

Региональное отделение владимирского Роспотребнадзора сообщает о более чем двух десятках случаев заражения корью. В основном заболевание фиксируют у детей местных цыган, которые обитают в посёлке Сновицы Суздальского района. Сейчас там проводят противоэпидемические мероприятия, медики устраивают поквартирные обходы. Но сообщения о росте заболеваемости корью приходят и из других регионов России.

Ещё летом о заболевших корью также сообщали в Новосибирской области, в Дагестане и Чечне. В сентябре в Волгоградской области зарегистрировали шесть заболевших корью. Трое из них — полицейские, которые заразились от гражданина Чеченской Республики. Как уточнили в волгоградском Роспотребнадзоре, чеченский студент вернулся уже инфицированным после каникул, проведённых дома.

Классы на карантине

В то же время в соцсетях пишут, что корь появилась и в школах. Родители сообщают о том, что в московской школе даже вводили карантин.

— Вы будете смеяться, но в нашей школе у одного класса карантин по кори. Шёл 2018 год. Москва. Жду испанку и сыпной тиф, — сообщила ещё осенью у себя на странице в соцсети Анастасия Кузина.

Когда Лайф связался с ней, Анастасия отказалась называть номер школы. Но пояснила, что "карантин был объявлен в одном из классов" и "дети не выходили из кабинета".

Роспотребнадзор успокаивает

В Роспотребнадзоре уверяют, что у нас в стране высокий показатель вакцинации, и заболеваемость достаточно низкая. В ведомстве подчеркнули, что в борьбе с этим недугом важна именно массовая вакцинация.

По данным ведомства, в Российской Федерации, в отличие от европейских стран, ситуация по кори стабильная, несмотря на определённое увеличение числа заболевших. Охват вакцинацией россиян составляет более 97%. А 80% случаев кори в России не имеют распространения, комментируют Лайфу в Роспотребнадзоре.

— Показатель заболеваемости корью в нашей стране по итогам 2018 года составил 17,3 случая на один миллион населения. Большинство из них связаны с завозом инфекции из-за рубежа. Это подтверждается углублёнными молекулярно-генетическими исследованиями, — заявила Лайфу пресс-секретарь ведомства Анна Брычёва.

В сводках ведомства также говорится, что за последнее десятилетие в 2,5 раза снизился показатель заболеваемости корью по стране. Если в 2014 году, когда был пик распространения, этот показатель превышал 3,2 на 100 тысяч человек, то сейчас он составляет 1,3 на 100 тысяч. В Роспотребнадзоре считают, что по России статистика не такая пугающая как, например, в европейских странах.

Где и сколько живёт вирус кори?

Корь — до сих пор главная причина детской смертности в мире. Её основной путь распространения — мигранты. Медики связывают вспышки в Европе с активной миграцией людей и животных. Вирусолог Виктор Зуев напомнил, что вирус живёт внутри нас и может поддерживать скрытую форму инфекционного процесса. Особенную осторожность врачи рекомендуют проявлять туристам и призывают прививаться перед поездкой. Корь распространяется при чихании или крике. При этом вирус может находиться в воздухе до 5–6 часов.

— Ситуация в России очень серьёзная. Единственный способ уберечься от вируса — это прививка. Но некоторым просто лень прививаться, — пояснил Зуев Лайфу.

Откуда ветер дует?

Сообщения о небывалых вспышках заболеваемости корью были в первые дни января из Казахстана. Опасения ВОЗ до сих пор вызывает ситуация в Румынии, Италии, Черногории, Греции, Франции.

Напомним, в Европе в августе прошлого года зафиксирован рекордный за десять лет уровень заболеваемости в регионе: 41 000 человек з аразились корью (для сравнения — в 2017 году ВОЗ зарегистрировала всего около 24 тысяч случаев заболевания корью).

По данным организации, больше всего от кори пострадали жители У краины и Сербии , а также Грузия. Откуда и сейчас тоже приходят сообщения об эпидемии кори. На днях появились официальные подтверждения о 312-и заболевших только за первые две недели 2019 года. Особо страдают регионы Кахети, Имерети и Самегрело, заявил руководитель Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе.

Опасность у границ

Вспышки кори в Европе, на Украине и в Грузии могут быть связаны с активной работой военных лабораторий США на границах России, полагает бывший член комиссии ООН по биологическому оружию Игорь Никулин. По его словам, в районах близких к этим базам фиксировали распространение, в том числе неизвестных смертельно опасных заболеваний. Причём не только в Грузии, но и в Краснодарском, Ставропольском крае.

— Ещё в советское время в разработке биологического оружия подозревали СССР, — рассказывает Игорь Никулин. — В 1979 году в Свердловске бушевала сибирская язва. Тогда один из разработчиков этой Конвенции, Метью Мезельсон, был приглашён в страну, и американские эксперты смогли убедиться, что вспышка носила природный характер.

Сейчас ни у нас, ни даже у местных специалистов (казалось бы, партнёров по НАТО) нет возможности узнать, чем занимаются американцы в лабораториях и на базах на Украине или в Грузии.

— Роспотребнадзор уже сообщал, что следит за процессами распространения кори в Евросоюзе и на постсоветском пространстве. А также принимает участие в совместных мероприятиях по профилактике распространения опасных вирусов. Однако на базы и в лаборатории, подведомственные американским партнёрам, российских специалистов не пускают, — пояснил Лайфу главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Известно, что на постсовестком пространстве пока только премьер-министр Армении Никол Пашинян предоставил возможность российским экспертам познакомиться с деятельностью лабораторий США на их территории.

Опасность заразиться корью в наше время никуда не делась. Врачи подтверждают возможность заражения и увеличения таких случаев, если общий процент привитых будет снижаться. Корь побеждает именно коллективный иммунитет, напоминают медики, призывая прививаться, даже если вы не помните, делали вам вакцинацию или нет.

Военные эксперты отмечают, что случаи распространения кори и других "внезапных" болезней фиксируют чаще именно у границ России. Кроме того, аналитики опасаются, что вспышки заболеваний в Европе станут веерными и с мигрантами будут время от времени перекидываться в Россию, пока ЕС не займётся поголовной вакцинацией приезжих.