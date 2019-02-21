Жена Марата Башарова официально подала на развод после её избиения

После сообщений о том, что актёр сломал ей нос, Елизавета намекала на скорое расставание.

Супруга артиста и ведущего шоу "Битва экстрасенсов" Марата Башарова официально подала на развод спустя полтора года после свадьбы. Заявление Елизаветы Шевырковой о расторжении брака зарегистрировано в Бабушкинском суде Москвы. Об этом сообщает КП.

Ранее, после сообщений о том, что Башаров сломал ей нос, женщина намекала, что собирается расстаться с известным супругом. Елизавета призналась, что раньше верила в силу любви и в её способность всё исправить и излечить, но сейчас остались только боль и разочарование.

Напомним, Марат Башаров неоднократно оказывался в центре скандалов по поводу избиений. Фото экс-супруги актёра Екатерины Архаровой со следами побоев на лице облетели все СМИ. А в конце декабря 2018 года сообщалось, что артист поднял руку на новую жену Елизавету. Психиатр объяснил Лайфу феномен зависимости женщин от тирана Башарова и отметил, что все выходки звезды "связаны с его алкоголизацией".