Человек, Россия, семья. Какие слова Путин чаще других повторял в послании

Наибольшее внимание президент уделил вопросам поддержки семей, борьбы с бедностью и развития здравоохранения.

Чаще всего в Послании президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию звучали слова "год" (95 раз), "человек" (56), "Россия" (48), "семья" (38) и "работа" (37). Об этом пишет ТАСС на основе официальной стенограммы на сайте Кремля.

Далее по частоте повторения следуют существительные "страна" (36) и "развитие" (26). Примечательно, что "решение" (20) Путин говорит чаще, чем "проблема" (18).

Всего в ходе обращения президент произнёс 9 тысяч 796 слов. В центре Послания были социальные темы: поддержка семей, борьба с бедностью и развитие здравоохранения.

Напомним, 20 февраля президент России Владимир Путин в 15-й раз выступил с Посланием Федеральному собранию. Медведев призвал немедленно приступить к выполнению озвученных поручений. О том, что сказал глава государства, о задачах в социальной сфере, экономике и внешней политике — в материале Лайфа.