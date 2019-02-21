Стали известны детали завещания Децла

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Стали известны детали завещания Децла

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Единственным наследником рэпер назначил своего сына Антония (Тони). Сейчас ему 13 лет.

Рэпер Децл (Кирилл Толмацкй), который ушёл из жизни в возрасте 35 лет, успел озвучить родным свою волю в отношении интеллектуальных и авторских прав. Об этом на своей странице в "Инстаграме" написал его отец и продюсер Александр Толмацкий.

<p>Фото: © VK / <a href="https://vk.com/russianrastamafia" target="_blank"><ins>Децл aka Le Truk</ins></a></p>

— Кирилл незадолго до трагического дня озвучил свою волю в отношении своих прав: он попросил помочь подготовить документы таким образом, чтобы доход от управления правами на музыку, видео, товарные знаки и мерч поступал в пользу его сына, — сообщил он.

Отметим, что сыну рэпера — Тони Толмацкому — уже 13 лет. Недавно он написал в соцсетях о том, как чуть не стал сиротой: его матери стало плохо с сердцем, когда она узнала, что журналист Роман Супер собирает деньги на съёмки документального фильма о Децле, не посоветовавшись с его семьёй.

Напомним, рэпер Децл (Кирилл Толмацкий) скончался 3 февраля после своего концерта в Ижевске. Причины смерти до сих пор неизвестны.

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