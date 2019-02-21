"Зрада" 4-го размера. Модель Ратаковски перепутала Украину с Россией, и началось

Знойная красотка не сообразила, для какой версии журнала Harpers Bazaar она снялась, и украинские поклонники, кажется, ей этого не простят.

Популярная модель и героиня мужских грёз Эмили Ратаковски, кажется, может потерять часть своей аудитории. Всему виной — незнание географии или обычная невнимательность. Девушка снялась для украинского издания Harpers Bazaar (разумеется, обнажённой), а в своём инстаграме выложила обложку с подписью Harpers Bazaar Russia. Ой, что тут началось...

Украинские подписчики не простили Эмили эту оплошность.

Вряд ли она знает, где находится Украина рассуждает zabytayawsemi

Украина и Россия — это разные страны, Эмили просвещает пользователь lakorts

Ты королева, но это обидно пишет byfumm

Вот уж конфуз, так конфуз отмечает lesnovajulia

Это всё из-за русскоязычной обложки. Вопрос к редакции журнала! возмущается prosto_mareya

Некоторые комментаторы встали на защиту Эмили, указав, что на обложке нет ни одного украинского слова. Однако штрихкод не оставил сомнения, что это именно украинская версия журнала.

Ранее Ратаковски, известная провокационными фотографиями, вновь порадовала подписчиков своего инстаграма. На этот раз девушка предстала в смелом платье-рубашке, которое практически не прикрывало её грудь. А до этого Лайф опубликовал лучшие фото Ратаковски, собравшие более 1,5 млн лайков в 2018 году.