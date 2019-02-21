Трамп и Ким Чен Ын поговорят во Вьетнаме наедине

Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын переговорят один на один в рамках встречи во Вьетнаме. Об этом со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника сообщает The Hill.

— У двух лидеров будет возможность увидеться один на один, пообедать и поучаствовать в расширенных встречах своих делегаций, — сказал он, отметив, что грядущий саммит по формату будет похож на прошлый.

Ранее президент США подтвердил, что его вторая по счёту встреча с главой КНДР состоится 27–28 февраля во вьетнамской столице. Помощник Ким Чен Ына уже прибыл в Ханой для подготовки встречи. Первый саммит лидеров прошёл 12 июня 2018 года в Сингапуре.