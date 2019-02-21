МЧС распространило экстренное предупреждение из-за метели в Москве

МЧС предупредило москвичей о метели, гололедице и сильном ветре 22 февраля. Пешеходам советуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, водителям — снизить скорость движения и увеличить дистанцию.
— 22 февраля в течение суток в Москве сохранятся снег, метель, заносы на дорогах, гололедица, порывы северного ветра 13–18 м/с, днём местами усиление до 21 м/с, — говорится в сообщении столичного ГУ МЧС.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил Лайфу, что 23 февраля москвичам также следует ждать суровой погоды. Кроме того, в предстоящие выходные в столице прогнозируется повышенное атмосферное давление.
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