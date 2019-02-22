Поставившая гроб у мэрии Самары женщина рассказала, чем закончился конфликт

По её словам, она совершила такой поступок, чтобы обратить внимание на ситуацию, а помощь ей нужна была, "когда не пускали на кладбище".

Жительница Самары, которая 21 февраля не смогла похоронить гражданского мужа и отвезла гроб с телом к администрации региона, отказалась от помощи областных властей. Об этом сообщает РИА "Новости".

— Сейчас мне уже никакая помощь не нужна. Нужна она мне была раньше. Мы обращались днём, когда нас не пускали на кладбище. Мне сейчас не надо ничем помогать, мне просто нужно было похоронить человека, а когда я в семь часов вечера оказалась одна с гробом посреди Самары, я была в шоке, что мне ещё оставалось делать? — приводит её слова агентство.

Ранее стало известно, что между представителями кладбища и женщиной возник конфликт. Её вместе с телом мужа не пускали на территорию из-за того, что она оплатила захоронение "не в той" ритуальной компании.

При этом на месте, где должна была появиться могила, пришли неизвестные люди, которые буквально ставили ноги под лопаты рабочих, чтобы мешать им копать.

Ближе к вечеру, когда ситуация никак не изменилась, женщина вместе с гробом отправилась к местной администрации в надежде, что на неё обратят внимание. Так и вышло. В настоящий момент Анна вернулась в Тольятти к ребёнку. По её словам, "деньги ей не нужны", завтра она поедет и похоронит супруга в деревне.

Как сообщили в ГУМВД по Самарской области, полицейские начали проверку после сообщений о том, что женщина не смогла похоронить мужа из-за "войн могильщиков".