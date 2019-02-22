Мадуро поблагодарил Россию за поставку лекарств в Венесуэлу

Читайте также

Мадуро поблагодарил Россию за поставку лекарств в Венесуэлу

1

Фото: © РИА "Новости"/Алексей Куденко

Венесуэльский лидер Николас Мадуро поблагодарил президента России Владимира Путина и Панамериканскую организацию здравоохранения "за твёрдость в поставках медикаментов".

— Они прибывают постоянно, каждую неделю, — сказал он в своём выступлении, которое транслировали в Periscope.

Мадуро подчеркнул, что эти лекарства привозят не бесплатно: их покупает правительство Боливарианской Республики.

По словам президента, в четверг, 21 февраля, в Венесуэлу из России доставили 7,5 тонны медикаментов, которые особенно нужны стране в нынешней ситуации.

— Венесуэла живёт в условиях блокады и преследования со стороны империалистического правительства США, — заявил он.

Как ранее писал Лайф, Мадуро сообщил о планах привезти из России в Венесуэлу 300 тонн гуманитарной помощи.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×