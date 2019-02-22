Пол будущего ребёнка Меган Маркл "узнали" по пакету

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Пол будущего ребёнка Меган Маркл "узнали" по пакету

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Фото: © Twitter/Kensington Palace

Подруга принесла на праздник сумку, из которой виднелась яркая упаковка. По её цвету пользователям соцсетей нетрудно было сделать предположение.

На вечеринке в честь предстоящего появления на свет первенца принца Гарри и Меган Маркл заметили подарок, указывающий на пол малыша. Папарацци удалось сфотографировать любопытный предмет. Снимки опубликовали на портале Just Jared.

Речь идёт о сумке, которую несла в руке одна из гостей будущей матери — актриса Эбигейл Спенсер. Из неё видна подарочная упаковка ярко-голубого цвета. Вывод поклонников супружеской четы очевиден: будет мальчик.

<p>Фото: © <a href="http://www.justjared.com/photo-gallery/4240743/abigail-spencer-arrives-meghan-markles-baby-shower-04/fullsize/" target="_blank">justjared.com</a></p>

Как ранее писал Лайф, ради этой встречи герцогиня Суссекская тайно приехала в Нью-Йорк. Гостями вечеринки стали теннисистка Серена Уильямс и стилист Джессика Малруни.

Первого ребёнка в семье Гарри и Меган ждут уже этой весной.

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