Пол будущего ребёнка Меган Маркл "узнали" по пакету

Подруга принесла на праздник сумку, из которой виднелась яркая упаковка. По её цвету пользователям соцсетей нетрудно было сделать предположение.

На вечеринке в честь предстоящего появления на свет первенца принца Гарри и Меган Маркл заметили подарок, указывающий на пол малыша. Папарацци удалось сфотографировать любопытный предмет. Снимки опубликовали на портале Just Jared.

Речь идёт о сумке, которую несла в руке одна из гостей будущей матери — актриса Эбигейл Спенсер. Из неё видна подарочная упаковка ярко-голубого цвета. Вывод поклонников супружеской четы очевиден: будет мальчик.

Как ранее писал Лайф, ради этой встречи герцогиня Суссекская тайно приехала в Нью-Йорк. Гостями вечеринки стали теннисистка Серена Уильямс и стилист Джессика Малруни.

Первого ребёнка в семье Гарри и Меган ждут уже этой весной.