Похолодание и метель ожидаются в Москве в пятницу

По прогнозам синоптиков, пройдёт небольшой снег, поднимется метель. Порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду.

Столичный регион в пятницу, 22 февраля, окажется во власти арктического циклона, сообщает Гидрометцентр. В Москве и области днём ожидают от –10 до –8 и сильный ветер.

Ранее из-за ухудшения погоды МЧС распространило экстренное предупреждение на 22 февраля. Пешеходам советуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, водителям — снизить скорость движения и увеличить дистанцию.

23 февраля москвичам также следует ждать суровой погоды. Но уже к воскресенью, 24 февраля, снова потеплеет, примерно до нуля градусов.