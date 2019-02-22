Похоронен мужчина, чьё тело в гробу выставили у мэрии Самары

Вдова сдалась и решила сменить кладбище после безрезультатной "войны" с похоронщиками.

Мужчину, тело которого вчера поставили у здания мэрии Самары в гробу, похоронили в 40 километрах от города на деревенском кладбище. По данным телеграм-канала LIFE SHOT, он нашёл последний приют рядом с родственниками.

— [Вдова] сдалась и решила сменить кладбище из-за всей этой ситуации. Помог ей этот самый индивидуальный предприниматель Воробьёв, который предложил организовать похороны за 8 тысяч рублей, — рассказал депутат собрания представителей Красноярского района Самарской области Азат Туймасов.

Как писал Лайф, жительницу Самары вместе с телом мужа не пускали на территорию из-за того, что она оплатила захоронение "не в той" ритуальной компании. После "войны" с представителями кладбища вдова вместе с гробом отправилась к местной администрации в надежде, что на неё обратят внимание.

Женщину действительно заметили — областные власти предложили ей помощь. Однако она отказалась. Позже вдова рассказала, чем закончился конфликт с ритуальщиками.