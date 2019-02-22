В Киеве проломили череп "главному живодёру Украины"

Неизвестные рассекли мужчине кожу на лице и затылке, в настоящее время он находится в медицинском учреждении.

В Киеве избили известного догхантера Алексея Святогора. На счету мужчины убийства нескольких тысяч бездомных собак. Об этом сообщает агентство УНИАН.

Инцидент произошёл вечером в четверг, 21 февраля, после заседания суда, на котором рассматривалось дело Святогора. По словам догхантера, первый удар ему нанесли тяжёлым предметом по голове, а затем, сбив с ног, продолжили избивать.

Мужчине была оказана медицинская помощь — около часа врачи зашивали на его голове рваные раны. У мужчины диагностирован вдавленный перелом лобной кости слева, он находится в лечебном учреждении.

Напомним, Святогор был задержан летом 2018 года по обвинению в пропаганде насилия. По собственному признанию мужчины, он замучил несколько тысяч животных. Прокуратура просит посадить догхантера на пять лет. Дело Святогора начали рассматривать только 21 февраля, потому что судебный процесс откладывался из-за самоотводов нескольких судей.