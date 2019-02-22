Путин поручил решить судьбу косаток из "китовой тюрьмы" в приморской бухте

Глава государства также распорядился проверить законность содержания животных в неподобающих условиях.

Президент России Владимир Путин поручил Минприроды и Минсельхозу совместно с научными организациями до 1 марта решить судьбу косаток, которые находятся в центре передержки в бухте Средняя в Приморье. Об этом говорится в документе, утверждённом по результатам проверки Генпрокуратурой исполнения законодательства в сфере добычи, охраны и использования морских млекопитающих.

Президент также поручил Генпрокуратуре до 1 ноября проверить законность содержания косаток и белух в бухте Средняя.

Отметим, в бухте в специальном центре передержки находятся 11 косаток, которые были выловлены нелегально с целью продажи в Китай, а также несколько десятков белух.

Минприроды ранее заявляло о скором освобождении выловленных косаток и белух в Приморье.