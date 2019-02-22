Израиль отправил свой первый зонд к Луне

11 апреля "Берешит" должен прилуниться. В случае успеха зонд компании Space IL станет первым частным аппаратом, сумевшим достигнуть Луны.

Израильский лунный зонд "Берешит", который был выведен в космос ракетой-носителем Falcon 9, успешно отделился от неё и начал путешествие к Луне, сообщает компания SpaceX в своём Twitter-аккаунте.

Ракета стартовала с мыса Канаверал в 04:45 по Москве сегодня, 22 февраля.

— Успешное развёртывание лунного корабля компании SpaceIL подтвердилось, начался двухмесячный рейс космического аппарата на Луну, — заявили в SpaceX.

При подлёте к естественному спутнику Земли "Берешит" измерит напряжённость магнитного поля Луны. Его вес составляет 585 килограммов, из которых 400 — это топливо.

Это первая для Израиля отправка зонда на Луну, а также первая в истории отправка такого зонда частной компанией.