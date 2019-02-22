"Купленная социология". Рейтинг Порошенко возмутил Тимошенко

Сейчас на первом месте, согласно рейтингам, шоумен Владимир Зеленский. На втором месте действующий президент и лишь на третьем — лидер партии "Батьковщина".

Кандидат на пост президента Украины Юлия Тимошенко возмутилась рейтингом действующего главы государства Петра Порошенко. В ходе своей пресс-конференции она заявила, что нынешний лидер "и близко не попадёт" во второй тур президентских выборов.

— Они хотят сейчас фальшивой и купленной социологией легализировать будущий подкуп и фальсификацию выборов, — заявила лидер партии "Батьковщина". — Мы знаем реальное состояние дел, и мы знаем, что Порошенко и близко не попадает во второй тур и не попадёт.

По словам Тимошенко, Порошенко подкупает как избирателей за 500 гривен, так и социологов. Кроме того, нынешний лидер страны, по её мнению, повлиял на то, чтобы была задержана на месяц выплата субсидий. Таким образом, накануне выборов 31 марта граждане получат двойные суммы.

Нелестно кандидат высказалась и о комике Зеленском, который сейчас лидирует в рейтингах. По словам Тимошенко, в случае выбора "не того человека" Украина продолжит "катиться в пропасть".

Отметим, сейчас на первом месте, согласно рейтингам, именно Зеленский. На втором месте Порошенко и на третьем — Тимошенко. Ранее расклад был другим.