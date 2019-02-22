Беглов назвал "ВКонтакте" брендом Санкт-Петербурга

Главный офис социальной сети расположен в Доме компании "Зингер" на Невском проспекте, где сегодня врио губернатора встретился с ректором одного из передовых вузов в сфере информационных технологий.

Врио губернатора Северной столицы Александр Беглов назвал социальную сеть "ВКонтакте" брендом Санкт-Петербурга, а сам город — интернет-столицей России. Заявление прозвучало на встрече Беглова с ректором ИТМО Владимиром Васильевым, которая проходила в Доме компании "Зингер", где как раз располагается офис "ВКонтакте", передаёт "78.ру".

Беглов сообщил, что именно на таких площадках в соцсетях, где люди формируют городское сообщество, власти Петербурга намерены получать обратную связь от жителей. Он также сообщил, что все финалисты олимпиады ИТМО, которая проходит на базе "ВКонтакте", получат специальный приз, учреждённый врио губернатора.

Врио губернатора подчеркнул, что Смольный заинтересован в развитии IT-индустрии и в создании высокооплачиваемых рабочих мест для молодёжи. В этом, по его словам, и заключается значимость и ценность ИТМО для Петербурга.

Ранее сообщалось, что Беглов поручит всем структурам Смольного завести странички в соцсети "ВКонтакте".