Российский Су-27 подняли в воздух из-за шведского самолёта у границы

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Российский Су-27 подняли в воздух из-за шведского самолёта у границы

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Фото: © РИА Новости/Анатолий Медведь

Российский истребитель Су-27 поднялся в воздух над Балтийским морем, чтобы проконтролировать полёт шведского самолёта-разведчика, который приближался к границам России. Такой комментарий распространило Минобороны РФ после заявления Стокгольма о якобы "опасном сближении" воздушных судов.

Отмечается, что истребитель ВКС РФ классифицировал объект у границы как самолёт-разведчик "Гольфстрим" ВВС Швеции, после его удаления от границ Су-27 вернулся на аэродром.

Напомним, ранее шведские военные заявили, что в начале недели российский истребитель Су-27 приблизился к шведскому самолёту в международном воздушном пространстве над Балтийским морем.

Москва неоднократно отмечала, что все полёты российских военных самолётов и передвижения кораблей осуществляются в строгом соответствии с международными нормами.

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