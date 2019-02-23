На Украине произошёл силовой захват очередного храма УПЦ

Представители УПЦ Киевского патриархата силой захватили очередной храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом сообщает издание "Страна.ua".

Инцидент произошёл в селе Жидичев Волынской области. Накануне в местном храме Святого Николая Чудотворца состоялись собрания о переходе прихода в "новую церковь". После этого около 70 человек начали штурмовать храм.

— Днём эти люди срезали замки, хотя их в окружении держала полиция, можно сказать, что они препятствовали работе полиции. Когда они зашли внутрь, начали проводить какую-то инвентаризацию, а чуть позже присоединились студенты духовной семинарии УПЦ КП. Нас внутрь не пускают, — рассказал глава пресс-службы Волынской епархии Олег Точинский.

Отмечается, что на месте работает полиция.

Так называемая Православная церковь Украины была образована 15 декабря на "объединительном соборе" в Киеве, в этот же день её предстоятелем был выбран митрополит Епифаний. 6 января Константинополь передал Киеву томос об автокефалии "новой церкви". После этого раскольники по всей стране начали захватывать храмы.