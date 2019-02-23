В США арестовали певца R. Kelly, ранее ему были предъявлены обвинения в сексуальном насилии по 10 пунктам.

Как сообщил в "Твиттере" официальный представитель полицейского управления Чикаго Энтони Гульельми, сейчас артист арестован, он предстанет перед судом в субботу, 23 февраля.

Напомним, R. Kelly обвиняют в сексуальном насилии над несовершеннолетними. По данным прокуратуры, всего жертв певца было четверо, всем им было от 13 до 16 лет. По законам штата Иллинойс, максимальное наказание по такой статье составляет семь лет.