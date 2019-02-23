Приедет на звере. Трамп будет передвигаться по Ханою на Cadillac One

Этот автомобиль, также известный как The Beast (в переводе с английского означает "зверь"), заметили на улицах вьетнамской столицы.

Президент США Дональд Трамп во время своего пребывания в Ханое, где у него запланирована встреча с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, будет передвигаться по городу на лимузине Cadillac One, также известном как The Beast (в переводе с английского означает "зверь").

Как сообщает портал VnExpress, этот автомобиль был замечен на улицах Ханоя в субботу, 23 февраля. Отмечается, что во вьетнамскую столицу было доставлено два Cadillac One, машины сопровождения и оборудование, необходимое для проведения саммита.

Ранее президент США подтвердил, что его вторая по счёту встреча с главой КНДР состоится 27–28 февраля во вьетнамской столице. Помощник Ким Чен Ына уже прибыл в Ханой для подготовки встречи.