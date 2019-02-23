Теплее нормы. Синоптики рассказали, какая погода ждёт москвичей в марте

Глава ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин рассказал, какая погода ожидает жителей Москвы в марте.

По его словам, температура воздуха в марте будет в пределах или чуть выше климатической нормы.

— Март — зимний месяц по климатическим характеристикам, поэтому возможны и холодные периоды, — приводит его слова ТАСС.

Как писал ранее Лайф, в субботу, 23 февраля, в столице ожидается переменная облачность, а ближе к вечеру возможен небольшой снег. При этом во второй половине дня ожидается приход тёплого атмосферного фронта.