"Оживились, мальчики!" Бурятским полицейским на 23 Февраля подарили стриптиз

Стриптизёрша танцевала под популярную композицию Stop британской певицы Sam Brown.

Женщины-полицейские одного из отделений полиции Улан-Удэ заказали стриптизёршу и таким образом поздравили своих коллег с Днём защитника отечества. Соответствующие видео появилось в социальных сетях.

На кадрах видно, что действие происходит в актовом зале, где сидят как мужчины, так и женщины в полицейской форме. В определённый момент начинает играть популярная композиция Stop певицы Sam Brown и заходит танцовщица. В откровенном наряде она берёт чёрный стул и начинает танцевать. Во время всего танца раздавались смешки.

— Оживились, мальчики!, — комментирует видео его автор, женщина. Не исключено, что она является одной из инициаторов "подарка".

Тем не менее такой подарок пришёлся по духу не всем. В частности, по факту стриптиза начата проверка.

— Проводится служебная проверка, в ходе которой будут установлены должностные лица, нарушившие служебную дисциплину и нормы профессиональной этики. По итогам проверки они будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, — рассказали Life Shot в главном управлении МВД по Бурятии.