МВД Украины заподозрило Порошенко в подкупе избирателей за счёт госбюджета

Гражданам, которые становились участниками данной схемы, предлагалось 500 гривен сразу, а в случае победы кандидата — ещё 1,5 тысячи гривен.

Глава МВД Украины Арсен Аваков анонсировал обыски в штабе Петра Порошенко по делу о массовом подкупе избирателей на предстоящих выборах президента Украины. Об этом министр рассказал изданию "Зеркало недели".

— У нас есть несколько дел, которыми мы занимаемся по заявлению Тимошенко, они касаются "сеток" (технологии подкупа избирателей. — Прим. Лайфа) Порошенко, — рассказал Аваков.

Он также сообщил, что на данные цели выделено 1,5 млрд гривен из госбюджета страны. Планировалось, что в "сетки" попадут от 700 тысяч до 6 млн избирателей, которым предлагалось 500 гривен сразу, 500 гривен потом, а в случае победы кандидата — 1 тысяча гривен.

Ранее украинское издание "Страна" раскрыло схему подкупа избирателей штабом Петра Порошенко. Планировалось, что схема накроет всю страну. Куратором проекта, по данным журналистов, является депутат Верховной рады от Блока Петра Порошенко Сергей Березенко.

Ранее ещё один кандидат на пост президента Незалежной — Юлия Тимошенко усомнилась в реальности рейтингов действующего главы государства. Добавим, что сейчас в лидерах Владимир Зеленский, а вот Порошенко вышел на второе место, обойдя Тимошенко.