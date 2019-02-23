Без "Оскара". Трампа признали худшим актёром года

Американский лидер Дональд Трамп и фильм "Холмс & Ватсон" стали лауреатами антипремии "Золотая малина" сразу в двух номинациях. Об этом сообщается на канале премии в YouTube.

Так, Трамп получил антипремию за худшую актёрскую игру в фильмах "Смерть нации" и "Фаренгейт 11/9", где он исполнил роль самого себя. Конкуренцию президенту США составили Джон Траволта, Брюс Уиллис, Уилл Феррелл и Джонни Депп, а вернее, его голос.

Лидер США также стал лауреатом в категории "Худший актёрский дуэт". "Малина" досталась и фильму "Холмс & Ватсон" режиссера Итана Коэна. Лента победила в номинациях "Худший фильм", "Худший режиссёр", "Худший приквел, сиквел, ремейк или плагиат".