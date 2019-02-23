Вооружённым силам Венесуэлы приказали развернуть войска на границе с Колумбией

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Вооружённым силам Венесуэлы приказали развернуть войска на границе с Колумбией

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Фото: © AP Photos/Ariana Cubillos

Вооружённым силам Венесуэлы приказали развернуть войска на границе с Колумбией. Об этом сообщается в "твиттере" командования.

— В исполнение инструкций главнокомандующего Мадуро наш командир Ремихьо Себальос приказал вооружённым силам развернуть силы на границе с Колумбией, чтобы защищать мир и безопасность народа через закрытие границы, — говорится в сообщении.

Сегодня, 23 февраля, оппозиция заявила о начале доставки гуманитарной помощи в Венесуэлу. Правительство Николаса Мадуро её категорически не намерено принимать. Глава государства заявил, что закрывает наземную границу с Бразилией и рассматривает вопрос о закрытии границы с Колумбией.

23 января лидер оппозиции и председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо провозгласил себя исполняющим обязанности президента. В Кремле заявили, что считают Николаса Мадуро легитимным президентом этой страны, а попытки узурпации верховной власти нарушают основы и принципы международного права.

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