Вооружённым силам Венесуэлы приказали развернуть войска на границе с Колумбией. Об этом сообщается в "твиттере" командования.

#23Feb|| Cumpliendo instrucciones de nuestro CJ @NicolasMaduro, Cmdte CEOFANB AJ @CeballosIchaso ordenó al Sistema Defensivo Territorial #FANB despliegue operacional en la frontera colombo venezolana para resguardar la paz y seguridad del pueblo tras cierre de la frontera. pic.twitter.com/xRBXpXstEP — CEOFANB (@ceofanb) 23 февраля 2019 г.

— В исполнение инструкций главнокомандующего Мадуро наш командир Ремихьо Себальос приказал вооружённым силам развернуть силы на границе с Колумбией, чтобы защищать мир и безопасность народа через закрытие границы, — говорится в сообщении.

Сегодня, 23 февраля, оппозиция заявила о начале доставки гуманитарной помощи в Венесуэлу. Правительство Николаса Мадуро её категорически не намерено принимать. Глава государства заявил, что закрывает наземную границу с Бразилией и рассматривает вопрос о закрытии границы с Колумбией.

23 января лидер оппозиции и председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо провозгласил себя исполняющим обязанности президента. В Кремле заявили, что считают Николаса Мадуро легитимным президентом этой страны, а попытки узурпации верховной власти нарушают основы и принципы международного права.