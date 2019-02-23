Украинские власти назвали отбор на Евровидение частью "гибридной войны"

В Киеве считают, что артисты, которые являются гражданами России или ездят туда на гастроли, не могут защищать честь страны на конкурсе.

Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко в своём твиттере заявил, что отбор на музыкальный конкурс "Евровидение" стал частью "гибридной войны" против Киева.

— Национальный отбор на Евровидение-2019, к сожалению, уже стал частью гибридной войны России против Украины, — написал Кириленко.

По его словам, в отборе принимают участие граждане "страны-агрессора" (речь о солистке группы YUKO Юлии Юриной), артисты, гастролирующие на территории этого же государства (певица MARUV), а также те, кто не признают целостности Незалежной (дуэт ANNA MARIA).

Кириленко выразил мнение, что такие артисты не могут принимать участия в национальном отборе и представлять Украину на конкурсе.

Как сообщалось ранее, певицы Анна и Мария Опанасюк, которые являлись фаворитками полуфинала украинского отбора на Евровидение в этом году, в эфире телеканала ATR заявили, что Украина потеряла Крым, и признались, что поддерживают акцию "Бессмертный полк". Среди прочих на случившееся отреагировала Верка Сердючка.