Опубликовано фото с места подрыва микроавтобуса на КПП в Донбассе

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Опубликовано фото с места подрыва микроавтобуса на КПП в Донбассе

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Опубликовано фото с места подрыва гражданского микроавтобуса в буферной зоне между контрольно-пропускными пунктами Украины и ДНР в районе населённого пункта Еленовка. Кадры публикует телеграм-канал Inside Donetsk.

<p>Фото: © телеграм-канал <a href="https://t.me/Doninside" target="_blank">Inside Donetsk</a></p>

Между тем, как сообщил представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), количество погибших в результате взрыва микроавтобуса увеличилось до двух человек.

Напомним, всего салоне находилось три человека.

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