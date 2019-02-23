Опубликовано фото с места подрыва микроавтобуса на КПП в Донбассе

Опубликовано фото с места подрыва гражданского микроавтобуса в буферной зоне между контрольно-пропускными пунктами Украины и ДНР в районе населённого пункта Еленовка. Кадры публикует телеграм-канал Inside Donetsk.
Между тем, как сообщил представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), количество погибших в результате взрыва микроавтобуса увеличилось до двух человек.
Напомним, всего салоне находилось три человека.
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