Жители Кирова несут игрушки к дому девочки, умершей от обезвоживания

Жители Кирова несут цветы и игрушки к дому погибшей трёхлетней девочки, которую молодая мать оставила в запертой квартире и ушла в недельный "загул". Лайф публикует видео с места стихийного мемориала.

Как сообщалось ранее, оставленная дома девочка ела порошок и умерла от обезвоживания организма. Тело ребёнка обнаружила бабушка, пришедшая поздравить внучку с днём рождения.

Горе-мать арестована на два месяца, ей вменяют убийство малолетнего с особой жестокостью.