"Миротворец" внёс в базу родителей претенденток на "Евровидение" от Украины

Родителей певиц Анны и Марии Опанасюк, являющихся участницами украинского отбора на музыкальный конкурс "Евровидение" внесли в базу данных сайта "Миротворец". Соответствующая запись опубликована в разделе сайта "Чистилище".

Поводом для этого стала деятельность родителей девушек, которые работают в Крыму. Так, мать, Лариса Опанасюк, является заместителем председателя Совета министров Крыма, а отец, Александр Опанасюк, до 2016 года занимал пост судьи судебной коллегии по уголовным делам в Верховном суде республики. Также в отношении Александра было возбуждено уголовное дело.

Как сообщалось ранее, певицы Анна и Мария Опанасюк, которые являлись фаворитками полуфинала украинского отбора на Евровидение в этом году, в эфире телеканала ATR заявили, что Украина потеряла Крым, и признались, что поддерживают акцию "Бессмертный полк". Украинский вице-премьер Вячеслав Кириленко заявил, что отбор на музыкальный конкурс стал частью "гибридной войны" Москвы против Киева.